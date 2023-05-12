Минобороны: За два месяца в Киеве не было ни одного прилета — ПВО сбила все ракеты и дроны

За два месяца в Киеве не было зафиксировано ни одного прилета, противовоздушная оборона сбила все цели россиян. Об этом сообщили в Минобороны.

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Ведомство сообщает, что с начала большой войны в столице было 740 воздушных тревог.

Всего сигналы сирен длились 851 час 38 минут.

"Стражи киевского неба безотказно работают уже более двух месяцев — ни одна ракета или беспилотник не достигли цели", — заявили в Минобороны.

Ранее командующий Объединенными силами Сергей Наев рассказал, каким образом устроена противовоздушная оборона Киева и перечислил системы, которые прикрывают город.

9 мая 2023 года армия РФ нанесла удары по Киеву и области.

Позже в Воздушных силах сообщили, что 23 из 25 российских ракет были уничтожены противовоздушной обороной.

Вечером 8 мая 2023 года страна-террорист ударила по Харькову и области ракетами из С-300, есть попадания, в Днепре также работала ПВО.

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