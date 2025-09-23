Минобороны заявило о возобновлении работы Резерв+

Государственное приложение "Резерв+" снова взаимодействует с реестром в штатном режиме

Иллюстративное фото: Depositphotos

Вечером 23 сентября Министерство обороны заявило о возобновлении работы государственного приложения "Резерв+".

По данным ведомства, взаимодействие приложения с реестром военнообязанных, призывников и резервистов работает в штатном режиме.

"Доступны все сервисы: обновление электронного военно-учетного документа, направление на военно-врачебную комиссию, уточнение данных, получение отсрочки и т.д.", – говорится в сообщении ведомства.

Минобороны сообщило о временных технических проблемах в Резерв+ до полудня 23 сентября: был затруднен обмен данными между приложением и соответствующим реестром.

В то же время МО отмечало, что все ранее выданные документы остаются действительными. Также во время сбоя ведомство советовало пользователям сохранить PDF-версию электронного военного документа.