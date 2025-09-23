Минобороны заявило о возобновлении работы Резерв+
Вечером 23 сентября Министерство обороны заявило о возобновлении работы государственного приложения "Резерв+".
По данным ведомства, взаимодействие приложения с реестром военнообязанных, призывников и резервистов работает в штатном режиме.
"Доступны все сервисы: обновление электронного военно-учетного документа, направление на военно-врачебную комиссию, уточнение данных, получение отсрочки и т.д.", – говорится в сообщении ведомства.
Минобороны сообщило о временных технических проблемах в Резерв+ до полудня 23 сентября: был затруднен обмен данными между приложением и соответствующим реестром.
В то же время МО отмечало, что все ранее выданные документы остаются действительными. Также во время сбоя ведомство советовало пользователям сохранить PDF-версию электронного военного документа.
- В августе в Резерв+ появилась возможность оплатить штрафы за неприбытие по повестке в ТЦК и за непостановку на учет в случае переезда.
Комментарии (0)