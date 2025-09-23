Міноборони заявило про відновлення роботи Резерв+
Ілюстративне фото: Depositphotos

Увечері 23 вересня Міністерство оборони заявило про відновлення роботи державного застосунку "Резерв+".

За даними відомства, взаємодія застосунку з реєстром військовозобов’язаних, призовників і резервістів працює у штатному режимі.

"Доступні всі сервіси: оновлення електронного військово-облікового документу, направлення на військово-лікарську комісію, уточнення даних, отримання відстрочки тощо", – йдеться у повідомленні відомства.

Міноборони повідомило про тимчасові технічні проблеми у Резерв+ до опівдня 23 вересня: було ускладнено обмін даними між застосунком та відповідним реєстром.

Водночас МО зауважувало, що всі раніше видані документи залишаються дійсними. Також під час збою відомство радило користувачам зберегти PDF-версію електронного військового документу.

міноборонимобілізаціярезерв+