Міноборони заявило про відновлення роботи Резерв+

Державний застосунок "Резерв+" знову взаємодіє з реєстром у штатному режимі

Ілюстративне фото: Depositphotos

Увечері 23 вересня Міністерство оборони заявило про відновлення роботи державного застосунку "Резерв+".

За даними відомства, взаємодія застосунку з реєстром військовозобов’язаних, призовників і резервістів працює у штатному режимі.

"Доступні всі сервіси: оновлення електронного військово-облікового документу, направлення на військово-лікарську комісію, уточнення даних, отримання відстрочки тощо", – йдеться у повідомленні відомства.

Міноборони повідомило про тимчасові технічні проблеми у Резерв+ до опівдня 23 вересня: було ускладнено обмін даними між застосунком та відповідним реєстром.

Водночас МО зауважувало, що всі раніше видані документи залишаються дійсними. Також під час збою відомство радило користувачам зберегти PDF-версію електронного військового документу.