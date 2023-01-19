Минус 760 оккупантов и 14 артиллерийских систем: потери армии России за сутки
Силы обороны Украины уничтожили 760 военных и 14 артиллерийских систем армии России за сутки. Об этом сообщается в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины.
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С 24 февраля по 19 января армия России потеряла на войне против Украины:
личного состава ‒ около 118 530 (+760) человек ликвидировано,
танков ‒ 3136 (+6),
боевых бронированных машин ‒ 6235 (+10),
артиллерийских систем ‒ 2122 (+14),
РСЗО ‒ 442 (0),
средств ПВО ‒ 220 (0),
самолетов ‒ 287 (0),
вертолетов ‒ 277 (+1),
БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 1882 (+6),
крылатых ракет ‒ 749 (0),
кораблей/катеров ‒ 17 (0),
автомобильной техники и автоцистерн ‒ 4896 (+7),
спецтехники ‒ 190 (0).
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