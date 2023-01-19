Минус 760 оккупантов и 14 артиллерийских систем: потери армии России за сутки

Силы обороны Украины уничтожили 760 военных и 14 артиллерийских систем армии России за сутки. Об этом сообщается в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины.

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С 24 февраля по 19 января армия России потеряла на войне против Украины:

личного состава ‒ около 118 530 (+760) человек ликвидировано,

танков ‒ 3136 (+6),

боевых бронированных машин ‒ 6235 (+10),

артиллерийских систем ‒ 2122 (+14),

РСЗО ‒ 442 (0),

средств ПВО ‒ 220 (0),

самолетов ‒ 287 (0),

вертолетов ‒ 277 (+1),

БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 1882 (+6),

крылатых ракет ‒ 749 (0),

кораблей/катеров ‒ 17 (0),

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 4896 (+7),

спецтехники ‒ 190 (0).

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Марко Сировой

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