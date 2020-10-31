Минюст: Простая ликвидация ОАСК ничего не изменит и может принести вред

Денис Малюська считает, что петиция о ликвидации ОАСК – это скорее политическое обращение, призыв к действиям для исправления ситуации

Ликвидация Окружного административного суда Киева вряд ли сможет улучшить ситуацию с судебной властью в Украине, более того – она может привести к негативным последствиям. Об этом сказал министр юстиции Денис Малюська в интервью Радио Свобода, комментируя собравшую необходимое количество подписей петицию о ликвидации ОАСК.

По его мнению, в сложившей ситуации есть несколько аспектов.

Во-первых, в профессионализме судей ОАСК мало кто сомневается – сомнения вызывает их доброчестность и этические стандарты.

Во-вторых, закон и Конституция обязывают президента провести в консультации с Высшим советом правосудия прежде чем предлагать Верховной Раде принять решение ликвидировать тот или иной суд.

"И третий аспект. Я не думаю, что простая ликвидация что-то радикально изменит. Наоборот, она иногда может привести к каким-то негативным последствиям, если она будет не продумана.", – говорит Малюська.

По его мнению, другое дело – если будет принято решение передать юрисдикцию части споров, которые решает ОАСК, другому суду, или объединить ОАСК с другим судом.

"Такого рода сценарии меньше нанесут вреда, чем простая и элементарная ликвидация ОАСК. Потому что, если мы ликвидируем ОАСК, то это означает, что весь массив споров, а они очень много споров рассматривают, должен рассмотреть другой. Вопрос: кто? За какие ресурсы? Репутация не всех судей ОАСК скомпрометирована", – считает министр юстиции.

По его мнению, петиция о ликвидации ОАСК – это политическое обращение: сделайте что-то с ОАСК конце концов, пусть он исчезнет.

"И с такой мотивацией эту петицию действительно следует рассматривать. Надо сделать что-то с ОАСК, с тем, чтобы он перестал генерировать вот эти сомнительные судебные решения, чтобы ему снова можно было бы доверять", – сказал глава Минюста.

Малюська перечислил несколько вариантов, которые нужно будет рассматривать после консультаций: реорганизация, слияние или передача полномочий другому суду, или передача вместе с ликвидацией.

17 июля 2020 года НАБУ сообщило о вручении подозрений главе ОАСК Павлу Вовку, его заместителю Евгению Аблову и пяти судьям этого суда, а также главе Государственной судебной администрации Зиновию Холоднюку.

По версии следствия, подозреваемые действовали в рамках преступной организации во главе с председателем ОАСК, целью которой был захват государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВСП) и создания искусственных препятствий в их работе.

В тот же день в бюро опубликовали расшифровки телефонных разговоров главы ОАСК.

26 октября сообщалось, что петиция о ликвидации ОАСК набрала более 25 000 голосов.

28 октября Зеленский в ответ на петицию поручил начать консультации с Высшим советом правосудия.

Наталия Медведева

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