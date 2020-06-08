Минздрав определился с кандидатом на должность главы Нацслужбы здоровья

Максим Степанов (Фото: пресс-служба Минздрава)

В Минздраве определились с кандидатом на должность главы Национальной службы здоровья, документы о его назначении передадут в Кабмин. Об этом сегодня на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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"Я провел собеседования со всеми, кто предложил свою кандидатуру. Я уже определился с кандидатом, в отношении которого документы будут переданы в Кабмин. После прохождения всех процедур (которые предусмотрены законом) он может быть назначен на эту должность", - отметил Степанов.

Он не назвал имя человека, чьи документы подадут в Кабмин. При этом Степанов подчеркнул, что будущему глава НСЗУ сразу поставят задачу "исправить те просчеты и ошибки, которые были допущены при планировании второго этапа реформирования медицины".

Министр подчеркнул, что по закону в условиях карантина возможен только отбор кандидатов, а конкурс будет проведен уже после снятия ограничений.

По его словам, после окончания карантина объявят конкурс, он продлится два месяца, после этого изберут нового руководителя НСЗУ на постоянной основе.

Конкурс на должность главы НСЗУ уже проходил. Наибольшее количество баллов на нем набрала и. о. главы НСЗУ Оксана Мовчан, второе место заняла замглавы НСЗУ Наталья Рябцева, а третье - директор Департамента договорной работы НСЗУ Андрей Виленский.

Однако глава МОЗ Максим Степанов отказался объявить кого-либо из них победителем, заявив, что кандидаты не подошли по видению и качествам.

минимум трехлетний "опыт работы на должностях госслужбы категории "А" или "Б" или на должностях не ниже руководителей структурных подразделений в органах местного самоуправления или опыт работы на руководящих должностях в сфере государственных финансовых гарантий медицинского обслуживания населения". 22 мая был объявлен новый конкурс на должность главы НСЗУ. Требования -

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