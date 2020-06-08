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Минздрав определился с кандидатом на должность главы Нацслужбы здоровья

Минздрав определился с кандидатом на должность главы Нацслужбы здоровья - Фото
Максим Степанов (Фото: пресс-служба Минздрава)
08.06.2020, 11:14

Глава Минздрава Максим Степанов не назвал имя человека, документы которого передадут в Кабмин на назначение главой Нацслужбы здоровья

В Минздраве определились с кандидатом на должность главы Национальной службы здоровья, документы о его назначении передадут в Кабмин. Об этом сегодня на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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"Я провел собеседования со всеми, кто предложил свою кандидатуру. Я уже определился с кандидатом, в отношении которого документы будут переданы в Кабмин. После прохождения всех процедур (которые предусмотрены законом) он может быть назначен на эту должность", - отметил Степанов.

Он не назвал имя человека, чьи документы подадут в Кабмин. При этом Степанов подчеркнул, что будущему глава НСЗУ сразу поставят задачу "исправить те просчеты и ошибки, которые были допущены при планировании второго этапа реформирования медицины".

Министр подчеркнул, что по закону в условиях карантина возможен только отбор кандидатов, а конкурс будет проведен уже после снятия ограничений.

По его словам, после окончания карантина объявят конкурс, он продлится два месяца, после этого изберут нового руководителя НСЗУ на постоянной основе.

  • Конкурс на должность главы НСЗУ уже проходил. Наибольшее количество баллов на нем набрала и. о. главы НСЗУ Оксана Мовчан, второе место заняла замглавы НСЗУ Наталья Рябцева, а третье - директор Департамента договорной работы НСЗУ Андрей Виленский.
  • Однако глава МОЗ Максим Степанов отказался объявить кого-либо из них победителем, заявив, что кандидаты не подошли по видению и качествам.
  • 22 мая был объявлен новый конкурс на должность главы НСЗУ. Требования - минимум трехлетний "опыт работы на должностях госслужбы категории "А" или "Б" или на должностях не ниже руководителей структурных подразделений в органах местного самоуправления или опыт работы на руководящих должностях в сфере государственных финансовых гарантий медицинского обслуживания населения".

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Арина Толина
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