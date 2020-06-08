Минздрав определился с кандидатом на должность главы Нацслужбы здоровья

В Минздраве определились с кандидатом на должность главы Национальной службы здоровья, документы о его назначении передадут в Кабмин. Об этом сегодня на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
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"Я провел собеседования со всеми, кто предложил свою кандидатуру. Я уже определился с кандидатом, в отношении которого документы будут переданы в Кабмин. После прохождения всех процедур (которые предусмотрены законом) он может быть назначен на эту должность", - отметил Степанов.
Он не назвал имя человека, чьи документы подадут в Кабмин. При этом Степанов подчеркнул, что будущему глава НСЗУ сразу поставят задачу "исправить те просчеты и ошибки, которые были допущены при планировании второго этапа реформирования медицины".
Министр подчеркнул, что по закону в условиях карантина возможен только отбор кандидатов, а конкурс будет проведен уже после снятия ограничений.
По его словам, после окончания карантина объявят конкурс, он продлится два месяца, после этого изберут нового руководителя НСЗУ на постоянной основе.
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