Минздрав предлагает обсудить легализацию медицинского каннабиса: что в законопроекте

Министерство здравоохранения вынесло законопроект о легализации медицинского каннабиса на общественное обсуждение. Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

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В Минздраве отметили, что сейчас в госреестре лекарственных средств есть ряд обезболивающих, несколько препаратов для лечения болезни Альцгеймера, а лекарства для помощи детям с соответствующими расстройствами вообще отсутствуют. В МОЗ заявляют, что использование каннабиноидов может помочь пациентам, нуждающимся в обезболивании, страдающим болезнью Альцгеймера, а также в особых случаях для детей.

Разработанный Минздравом законопроект предлагает:

- урегулировать доступ пациентов к препаратам с каннабисом для лечения хронической боли, болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона, посттравматического синдрома, онкологии, эпилепсии у взрослых и детей и других болезней;

- создать надлежащие условия для применения каннабиса в медицинской и научной деятельности (клинические исследования и регистрация лекарств);

- обеспечить контроль и установить требования к обороту таких лекарств, чтобы они не использовались только в медицинских целях.

В частности, законопроектом предлагается маркировать всю продукцию уникальным штрих-кодом и ввести электронный реестр таких препаратов, чтобы предотвратить незаконную продажу.

Планируется, что препараты с каннабисом будут отпускаться по рецепту (врач должен вносить эти данные в электронную систему), а продаваться они будут в аптеках с соответствующей лицензией. Торговать такими препаратами смогут только зарегистрированные поставщики, которые должны будут регулярно отчитываться об объемах продаж. Разрешение на выращивание растений в определенных помещениях должна выдавать Нацполиция.

Законопроект для общественного обсуждения размещен здесь. Предложения и замечания можно присылать в течение 30 дней на почту Минздрава: [email protected]

В октябре 2020 года большинство опрошенных в рамках инициативы Зеленского во время местных выборов поддержали легализацию медицинского каннабиса.

9 апреля 2021 года Кабмин исключил из списка наркотических средств некоторые препараты на основе каннабиса.

2 июня законопроект о легализации медицинского каннабиса №5596 был внесен в Раду, Минздрав призвал депутатов принять документ.

13 июля Верховная Рада на внеочередном заседании не поддержала в первом чтении законопроект о легализации медицинского каннабиса в лечебных и исследовательских целях. За проголосовали только 184 депутата при 226 необходимых.

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Оксана Житнюк

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