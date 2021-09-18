В Италии пройдет референдум о либерализации использования каннабиса

Сторонники легализации марихуаны в Италии заявили, что собрали 500 000 подписей в пользу проведения референдум о либерализации использования каннабиса. Об этом сообщает Reuters.

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На референдум будут вынесены вопросы о легализации выращивания марихуаны для личного использования и смягчении санкций за другие преступления, связанные с каннабисом. В частности, предлагается отменить тюремное заключение за продажу небольших количеств наркотика.

Авторы петиции собрали необходимые 500 000 подписей за семь дней, что намного быстрее, чем обычно, из-за принятого в июле закона, который позволяет собирать подписи в режиме онлайн.

Теперь подписи должны быть официально проверены. Однако организаторы призвали людей продолжать добавлять их до конца сентября, чтобы избежать любого риска отклонения референдума, если некоторые из подписей будут признаны недействительными.

Антонелла Сольдо из группы "Better Legal" сказала, что почти половина подписантов моложе 25 лет.

Основные политические партии Италии в правительстве национального единства Марио Драги разделились по вопросу каннабиса.

Движение 5 звезд выступает за либерализацию, против которой категорически выступают правая Лига и Братья Италии. Левоцентристская Демократическая партия обычно придерживается осторожной, уклончивой линии.

2 июня законопроект о легализации медицинского каннабиса №5596 был внесен в украинскую Верховную Раду.

Минздрав призвал депутатов принять документ.

13 июля Рада на внеочередном заседании не поддержала в первом чтении законопроект. За проголосовали только 184 депутата при 226 необходимых.







Вадим Ребрина

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