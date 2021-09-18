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В Италии пройдет референдум о либерализации использования каннабиса

Цей матеріал також доступний українською
18.09.2021, 20:52
В Италии пройдет референдум о либерализации использования каннабиса - Фото
Фото: EPA

Сторонники легализации марихуаны в Италии заявили, что собрали 500 000 подписей в пользу проведения референдум о либерализации использования каннабиса. Об этом сообщает Reuters.

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На референдум будут вынесены вопросы о легализации выращивания марихуаны для личного использования и смягчении санкций за другие преступления, связанные с каннабисом. В частности, предлагается отменить тюремное заключение за продажу небольших количеств наркотика.

Авторы петиции собрали необходимые 500 000 подписей за семь дней, что намного быстрее, чем обычно, из-за принятого в июле закона, который позволяет собирать подписи в режиме онлайн.

Теперь подписи должны быть официально проверены. Однако организаторы призвали людей продолжать добавлять их до конца сентября, чтобы избежать любого риска отклонения референдума, если некоторые из подписей будут признаны недействительными.

Антонелла Сольдо из группы "Better Legal" сказала, что почти половина подписантов моложе 25 лет.

Основные политические партии Италии в правительстве национального единства Марио Драги разделились по вопросу каннабиса.

Движение 5 звезд выступает за либерализацию, против которой категорически выступают правая Лига и Братья Италии. Левоцентристская Демократическая партия обычно придерживается осторожной, уклончивой линии.



Вадим Ребрина
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наркотики каннабис марихуана италия
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