Минздрав уточнил, кого точно положат в больницу, если найдут коронавирус

В Украине изменился алгоритм оказания помощи пациентам с коронавирусной болезнью COVID-19: уточнено, кому показано исключительно больничное лечение. Об этом пишет пресс-служба Минздрава.
По новым стандартам, стационар в обязательном порядке предоставляется:
а) больным с подозрением или подтвержденным COVID-19 в среднем и тяжелом состоянии, а также при признаках пневмонии или дыхательной недостаточности;
б) пациентам из группы риска развития осложнений, независимо от тяжести их состояния.
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В группу риска при коронавирусе попадают люди, у которых:
— возраст >60 лет;
— декомпенсированный сахарный диабет;
— тяжелая гипертензия;
— тяжелые/хронические заболевания органов дыхания;
— онкологические заболевания;
— аутоиммунные заболевания;
— тяжелые заболевания сердечно-сосудистой системы;
— иммуносупрессивные состояния;
— почечная недостаточность;
— цереброваскулярные заболевания;
— тяжелые случаи аллергических заболеваний;
— другое.
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