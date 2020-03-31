Минздрав уточнил, кого точно положат в больницу, если найдут коронавирус

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В Украине изменился алгоритм оказания помощи пациентам с коронавирусной болезнью COVID-19: уточнено, кому показано исключительно больничное лечение. Об этом пишет пресс-служба Минздрава.

По новым стандартам, стационар в обязательном порядке предоставляется:

а) больным с подозрением или подтвержденным COVID-19 в среднем и тяжелом состоянии, а также при признаках пневмонии или дыхательной недостаточности;

б) пациентам из группы риска развития осложнений, независимо от тяжести их состояния.

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В группу риска при коронавирусе попадают люди, у которых:

— возраст >60 лет;

— декомпенсированный сахарный диабет;

— тяжелая гипертензия;

— тяжелые/хронические заболевания органов дыхания;

— онкологические заболевания;

— аутоиммунные заболевания;

— тяжелые заболевания сердечно-сосудистой системы;

— иммуносупрессивные состояния;

— почечная недостаточность;

— цереброваскулярные заболевания;

— тяжелые случаи аллергических заболеваний;

— другое.

В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка инфекции COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.

Вакцины и признанного ВОЗ специфического лечения COVID-19 пока нет.

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