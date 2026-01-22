Мир в Украине может наступить до 24 августа 2026 года – Келлог

Бывший спецпосланник Трампа верит, что преимущество будет на стороне Киева и ко Дню Независимости возможно достичь мира

Кит Келлог (Фото: EPA/FABIO CIMAGLIA)

Полномасштабная война в Украине может завершиться до 24 августа 2026 года. Такое мнение высказал бывший спецпосланник президента США по вопросам Украины Кит Келлог на дискуссионной программе "Украина: на передовой будущего" в Давосе.

По его словам, ближайшие месяцы являются "критическими" для Украины.

"Я действительно верю: если Украина переживет эту зиму – январь и февраль – и выйдет в март и апрель, преимущество будет на вашей стороне, на стороне Украины. Я надеюсь, что ко Дню Независимости этим летом на этой земле будет мир", – сказал Келлог.

Он считает, что несмотря на громкие заявления, Россия все же не достигла стратегических целей в Украине: не захвачен ни один ключевой город, а потери россиян значительны. По мнению Келлога, ключевой преградой для достижения мира является нежелание российского диктатора Владимира Путина открыто признать провал войны против Украины.

"Он дошел до психологической черты, когда просто не может отступить. Признать поражение. Это означает взять на себя ответственность за катастрофу. Я думаю, Путин не хочет стать Николаем II – последним царем России. Он пытается найти приемлемый выход из этой ситуации, потому что понимает, что не выиграет эту войну", – сказал он.