Мир в Україні може настати до 24 серпня 2026 року – Келлог

Колишній спецпосланець Трампа вірить, що перевага буде на боці Києва і до Дня Незалежності можливо досягти миру

Кіт Келлог (Фото: EPA/FABIO CIMAGLIA)

Повномасштабна війна в Україні може завершитися до 24 серпня 2026 року. Таку думку висловив колишній спецпосланець президента США з питань України Кіт Келлог на дискусійній програмі "Україна: на передовій майбутнього" в Давосі.

За його словами, найближчі місяці є "критичними" для України.

"Я справді вірю: якщо Україна переживе цю зиму – січень і лютий – і вийде у березень та квітень, перевага буде на вашому боці, на боці України. Я сподіваюся, що до Дня Незалежності цього літа на цій землі буде мир", – сказав Келлог.

Він вважає, що попри гучні заяви, Росія все ж таки не досягла стратегічних цілей в Україні: не захоплене жодне ключове місто, а втрати росіян значні. На думку Келлога, ключовою перепоною для досягнення миру є небажання російського диктатора Володимира Путіна відкрито визнати провал війни проти України.

"Він дійшов психологічної межі, коли просто не може відступити. Визнати поразку. Це означає взяти на себе відповідальність за катастрофу. Я думаю, Путін не хоче стати Миколою ІІ – останнім царем Росії. Він намагається знайти прийнятний вихід із цієї ситуації, бо розуміє, що не виграє цю війну", – сказав він.