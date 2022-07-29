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Миссия ООН "потрясена" видео издевательств оккупантов над украинским пленным

Цей матеріал також доступний українською
29.07.2022, 23:52
Миссия ООН
Фото: Depositphotos

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине "потрясена" видео, в которых показаны избиения, пытки и убийства украинских военнопленных. Об этом сообщает пресс-служба миссии.

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Там напомнили, что пытки военнопленных и лиц, которые перестали принимать участие в боевых действиях, а также казни без надлежащего судебного разбирательства являются военными преступлениями.

"Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине потрясена последними видео, на которых явно изображаются избиения, пытки, кастрация и убийство захваченного в плен военнослужащего ВСУ мужчиной, который, как представляется, является военнослужащим ВС РФ или связанных с ними вооруженных групп. На одном из видео военнослужащему после пыток выстрелили в голову, а его тело протащили к канаве. Такие действия, которые получат подтверждение, квалифицируются как военные преступления", – говорится в сообщении.

Вместе с тем в ООН отметили, что это якобы лишь последнее из ряда видео, на которых изображены пытки и внесудебные казни, совершенные воюющими сторонами. По данным миссии, существует видеозапись, на которой украинские военнослужащие якобы стреляют в ноги трем пленным российским солдатам. Также там сообщили о случае убийства раненого российского солдата.

  • Вчера в сети появились кадры, на которых один из российских военных отрезает тестикулы связанному украинскому военнопленному. Оно стало вирусным в соцсетях, в частности на популярной в США платформе Reddit, где Россию в комментариях уже сравнивают с террористами ИГИЛ.
  • Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина достанет всех российских военных, которые причастны к пыткам украинских пленных.
  • По поручению Офиса генпрокурора, расследованием случая займется СБУ. Там отметили, что от увиденного на видео содрогнулись даже прокуроры и следователи, имеющие опыт расследования жестоких убийств и пыток. 
Вадим Ребрина
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ООН видео пытки пленный
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