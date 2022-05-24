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Епифаний будет ходатайствовать о передаче ПЦУ одного из храмов Киево-Печерской Лавры

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24.05.2022, 12:59
Епифаний будет ходатайствовать о передаче ПЦУ одного из храмов Киево-Печерской Лавры - Фото
Киево-Печерская лавра (Фото: Александр Игнатенко/Facebook)

Митрополит Православной церкви Украины Епифаний обратится к правительству Украины с ходатайством передать один из храмов Киево-Печерской Лавры в ведение новой монастырской общины ПЦУ. Об этом сообщается в официальном уведомлении о заседании Священного Синода ПЦУ.

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Синод принял решение об основании в рамках ПЦУ новой религиозной организации "Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра (мужской монастырь) Украинской Православной Церкви (Православной церкви Украины)", утвердил ее устав и определил, что она будет подчинена непосредственно митрополиту Епифанию.

В решении подчеркивается, что оно принято "учитывая особое значение Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры как святыни всеукраинского и мирового значения с целью преодоления последствий неканонического подчинения этого монастыря властям Московского Патриархата".

Синод также поручил Епифанию обратиться в Кабмин с ходатайством "о передаче одного из храмов Верхней Лавры и отдельных ее помещений в пользование для совершения богослужений и ведения монастырской деятельности" нового монастыря.

  • 12 мая Синод УПЦ Московского патриархата пожаловался президенту Владимиру Зеленскому на попытки запретить деятельность церкви и заявил, что якобы одним из поводов российского военного вторжения в Украину стала политика пятого президента Петра Порошенко. На следующий день госслужба по этнополитике заявила, что это заявление содержит высказывания, которые могут быть расценены как разжигание религиозной вражды, оскорбление чувств верующих и оправдание войны РФ против Украины

Читайте также: Епифаний: Русский мир – это новый нацизм. Гундяев выбрал сторону антихриста

Сергей Бережной
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