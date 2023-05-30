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МО: Оккупанты безуспешно идут на Купянск и Марьинку, у Бахмута пока затишье

Цей матеріал також доступний українською
30.05.2023, 15:20
МО: Оккупанты безуспешно идут на Купянск и Марьинку, у Бахмута пока затишье - Фото
Анна Маляр (Фото: Facebook)

Российские оккупанты пытаются наступать на Купянском и Марьинском направлениях, на Бахмутском пока затишье. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

В Купянском направлении противник ведет безуспешные наступательные действия.

На Марьинском направлении в течение суток украинские военные отразили 12 атак армии РФ в районе города Марьинка.

На Бахмутском направлении россияне перестали наступать. Украинские воины контролируют юго-западные окраины Бахмута, а на севере и юге движение украинской армии приостановлено для выполнения других задач.

По словам Маляра, боевые задачи выполняются.

  • В Минобороны сообщили, что Россия заменяет террористов Группы Вагнера регулярными подразделениями, поэтому интенсивность наступательных действий оккупантов в направлении Бахмута существенно снизилась.
  • По словам Череватого, в Бахмуте боевые действия сведены к минимуму, поэтому за последние несколько дней город не фигурирует в сводках Генштаба ВСУ.

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Милана Головань
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войнаМарьинкабахмуткупянскАнна Маляр
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