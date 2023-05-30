МО: Окупанти безуспішно йдуть на Куп'янськ і Мар'їнку, біля Бахмута поки затишшя

Російські окупанти намагаються наступати на Куп'янському та Мар'їнському напрямках, на Бахмутському поки що затишшя. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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На Куп’янському напрямку противник веде безуспішні наступальні дії.

На Мар’їнському напрямку протягом доби українські військові відбили 12 атак армії РФ в районі міста Мар’їнка.

На Бахмутському напрямку росіяни припинили наступати. Українські воїни контролюють південно-західні околиці Бахмута, а на півночі та півдні рух української армії призупинено для виконання інших завдань.

За словами Маляр, бойові завдання виконуються.

У Міноборони повідомили, що Росія замінює терористів Групи Вагнера на регулярні підрозділи, тому інтенсивність наступальних дій окупантів у напрямку Бахмута істотно знизилася.

За словами Череватого, у Бахмуті бойові дії зведено до мінімуму, тому протягом останніх кількох днів місто не фігурує у зведеннях Генштабу ЗСУ.

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