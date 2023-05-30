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МО: Окупанти безуспішно йдуть на Куп'янськ і Мар'їнку, біля Бахмута поки затишшя

Этот материал также доступен на русском
30.05.2023, 15:20
МО: Окупанти безуспішно йдуть на Куп'янськ і Мар'їнку, біля Бахмута поки затишшя - Фото
Ганна Маляр (Фото: Facebook)

Російські окупанти намагаються наступати на Куп'янському та Мар'їнському напрямках, на Бахмутському поки що затишшя. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

На Куп’янському напрямку противник веде безуспішні наступальні дії.

На Мар’їнському напрямку протягом доби українські військові відбили 12 атак армії РФ в районі міста Мар’їнка.

На Бахмутському напрямку росіяни припинили наступати. Українські воїни контролюють південно-західні околиці Бахмута, а на півночі та півдні рух української армії призупинено для виконання інших завдань.

За словами Маляр, бойові завдання виконуються.

  • У Міноборони повідомили, що Росія замінює терористів Групи Вагнера на регулярні підрозділи, тому інтенсивність наступальних дій окупантів у напрямку Бахмута істотно знизилася.
  • За словами Череватого, у Бахмуті бойові дії зведено до мінімуму, тому протягом останніх кількох днів місто не фігурує у зведеннях Генштабу ЗСУ.

Читайте також: Спікер ЗСУ: Бравурні заяви Пригожина – латентна капітуляція, він біжить із Бахмута

Мілана Головань
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війнаМар'їнкаГанна МалярКуп'янськбахмут
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