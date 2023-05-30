МО: Окупанти безуспішно йдуть на Куп'янськ і Мар'їнку, біля Бахмута поки затишшя
30.05.2023, 15:20
Ганна Маляр (Фото: Facebook)
Російські окупанти намагаються наступати на Куп'янському та Мар'їнському напрямках, на Бахмутському поки що затишшя. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини
На Куп’янському напрямку противник веде безуспішні наступальні дії.
На Мар’їнському напрямку протягом доби українські військові відбили 12 атак армії РФ в районі міста Мар’їнка.
На Бахмутському напрямку росіяни припинили наступати. Українські воїни контролюють південно-західні околиці Бахмута, а на півночі та півдні рух української армії призупинено для виконання інших завдань.
За словами Маляр, бойові завдання виконуються.
- У Міноборони повідомили, що Росія замінює терористів Групи Вагнера на регулярні підрозділи, тому інтенсивність наступальних дій окупантів у напрямку Бахмута істотно знизилася.
- За словами Череватого, у Бахмуті бойові дії зведено до мінімуму, тому протягом останніх кількох днів місто не фігурує у зведеннях Генштабу ЗСУ.
Читайте також: Спікер ЗСУ: Бравурні заяви Пригожина – латентна капітуляція, він біжить із Бахмута
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Ще по темі
Генштаб: Росія перестала наступати в районі Бахмута, почала штурми біля Сватового — карта 30.05.2023Генштаб: Росія контратакує на флангах під Бахмутом, почала наступати біля Вугледара — карта 29.05.2023Генштаб пише, що РФ атакує передмістя Костянтинівки. Про бої в Бахмуті не повідомили: карта 27.05.2023
Останні новини
Коментарі