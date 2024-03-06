Мобилизация и резервы, снаряды, ракетные удары. Данилов назвал главные проблемы фронта

Данилов заявил, что ситуация на фронте тяжелая, но Украина справится со всеми проблемами

Алексей Данилов (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что нехватка снарядов, восполнение резервов и ракетные удары россиян являются главными проблемами на фронте в Украине. Об этом он написал в X (Twitter).

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По его словам, формула мира президента Владимира Зеленского не имеет альтернативы, а пока не будет наказания для режима Владимира Путина, то никаких контактов с Кремлем ждать не стоит.

Он отметил, что восстановление территориальной целостности Украины — это безальтернативная позиция для начала любых переговоров.

Данилов заявил, что ситуация на фронте сложная, но все "развивается в стремительной динамике",

"Украина найдет ответы на возникающие вызовы – и со снарядным голодом, и с пополнением резервов, и с российским ракетным террором. Запад, в свою очередь, пройдет все необходимые демократические процедуры и связанные с ними сложности, перестроит экономику, поменяет стратегии и подходы и разберется с российской экономикой, которая равна бюджету одного американского штата", — написал секретарь СНБО.

Чиновник признал, что украинский народ устал от войны, но все равно будет продолжать борьбу, а россиянам не удастся деморализовать общество изнутри.

Также он подчеркнул, что усилия международных посредников необходимо направить на возвращение России к международному праву и ликвидацию источников поставок санкционных товаров военного назначения на территорию РФ.

Ранее за проведение переговоров Москвы и Киева выступила Турция. Это произошло после встречи министра иностранных дел страны Хакана Фидана с российским "дипломатом" Сергеем Лавровым.

3 марта Министерство иностранных дел Китая заявило, что "переговоры будут единственным способом прекратить боевые действия в Украине".

В МИД Китая заявили, что визит специального представителя по делам Евразии Ли Хуэйя в Украину, Россию и Европу нужен для "подготовки пути к мирным переговорам".

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