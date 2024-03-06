Мобілізація та резерви, снаряди, ракетні удари. Данілов назвав головні проблеми фронту

Данілов заявив, що ситуація на фронті важка, але Україна впорається з усіма проблемами

Олексій Данілов (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що нестача снарядів, поповнення резервів та ракетні удари росіян є головними проблемами на фронті в Україні. Про це він написав у X (Twitter).

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За його словами, формула миру президента Володимира Зеленського не має альтернативи, а доки не буде покарання для режиму Володимира Путіна, то жодних контактів із Кремлем чекати не варто.

Він зазначив, що відновлення територіальної цілісності України – це безальтернативна позиція для початку будь-яких переговорів.

Данілов заявив, що ситуація на фронті складна, але все "розвивається в стрімкій динаміці",

"Україна знайде відповіді на виклики, що виникають, – і зі снарядним голодом, і з поповненням резервів, і з російським ракетним терором. Захід, своєю чергою, пройде всі необхідні демократичні процедури та пов'язані з ними складності, перебудує економіку, змінить стратегії й підходи та розбереться з російською економікою, яка дорівнює бюджету одного американського штату", – написав секретар РНБО.

Чиновник визнав, що український народ втомився від війни, але продовжуватиме боротьбу, а росіянам не вдасться деморалізувати суспільство зсередини.

Також він наголосив, що зусилля міжнародних посередників необхідно спрямувати на повернення Росії до міжнародного права та ліквідацію джерел постачання санкційних товарів військового призначення на територію РФ.

Раніше за проведення переговорів Москви та Києва виступила Туреччина. Це сталося після зустрічі міністра закордонних справ країни Хакана Фідана із російським "дипломатом" Сергієм Лавровим.

3 березня Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що "переговори будуть єдиним способом припинити бойові дії в Україні".

У МЗС Китаю заявили, що візит спеціального представника у справах Євразії Лі Хуея до України, Росії та Європи потрібен для "підготовки шляху до мирних переговорів".

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