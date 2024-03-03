МЗС КНР: Пекін і Москва погодилися, що переговори – єдиний спосіб зупинити війну

Таку заяву опублікували на сайті МЗС Китаю після зустрічі Лі Хуея та заступника міністра закордонних справ Росії Михайла Галузіна

Прапор Китаю (Фото: ресурс КНР)

У неділю, 3 березня, Міністерство закордонних прав Китаю заявило, що "переговори будуть єдиним способом припинити бойові дії в Україні". Про це повідомляє Голос Америки.

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У звіті йдеться, що спеціальний представник Лі Хуей і заступник міністра закордонних справ Росії Михайло Галузін "погодилися, що переговори є єдиним способом припинити бойові дії в Україні".

Китай готовий "продовжувати свої зусилля щодо сприяння мирним переговорам, виступати посередником і досягати консенсусу між Росією, Україною та іншими відповідними сторонами, а також сприяти остаточному політичному врегулюванню кризи в Україні", — зазначено у повідомленні МЗС Китаю.

Раніше стало відомо, що з 2 березня Лі Хуей відвідає Росію, штаб-квартиру Європейського Союзу у Брюсселі, Польщу, Україну, Німеччину та Францію.

Нещодавно міністр закордонних справ Китаю Ван I заявив українському колезі Дмитру Кулебі під час зустрічі у Мюнхені, що Пекін не продає летальну зброю Росії. Також він вкотре виступив "за мир" та переговори між Україною та РФ.

Раніше сьогодні за проведення переговорів Москви та Києва виступила Туреччина. Це сталося після зустрічі міністра закордонних справ країни Хакана Фідана з російським "дипломатом" Сергієм Лавровим.

15 січня представниця Міністерства закордонних справ Китаю заявила, що Пекін підтримає всі зусилля, які допоможуть відновити мир в Україні. Раніше ідею залучити КНР до мирних переговорів озвучив глава Офісу президента Єрмак.

Того ж дня президент Зеленський зазначив, що КНР відіграє велику роль у світі, тому Україна "хотіла б, щоб Китай теж був залучений до формули, до саміту".

17 січня глава держави заявив, що прем'єр Шмигаль зустрінеться з китайським колегою Лі Цяном на полях Давоського форуму. Він додав, що зустрівся б із китайською делегацією та лідером КНР, але їх немає в Давосі.

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