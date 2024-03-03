МИД КНР: Пекин и Москва согласились, что переговоры – единственный способ остановить войну

Такое заявление опубликовали на сайте МИД Китая после встречи Ли Хуэя и замминистра иностранных дел России Михаила Галузина

Флаг Китая (Фото: ресурс КНР)

В воскресенье, 3 марта, Министерство иностранных прав Китая заявило, что "переговоры будут единственным способом прекратить боевые действия в Украине". Об этом сообщает Голос Америки.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В отчете говорится, что специальный представитель Ли Хуэй и замминистра иностранных дел России Михаил Галузин "согласились, что переговоры являются единственным способом прекратить боевые действия в Украине".

Китай готов "продолжать свои усилия по содействию мирным переговорам, выступать посредником и добиваться консенсуса между Россией, Украиной и другими соответствующими сторонами, а также способствовать окончательному политическому урегулированию кризиса в Украине", – говорится в сообщении МИД Китая.

Ранее стало известно, что со 2 марта Ли Хуэй посетит Россию, штаб-квартиру Европейского Союза в Брюсселе, Польшу, Украину, Германию и Францию.

Недавно министр иностранных дел Китая Ван И заявил украинскому коллеге Дмитрию Кулебе во время встречи в Мюнхене, что Пекин не продает летальное оружие России. Также он в очередной раз выступил за мир и переговоры между Украиной и РФ.

Ранее сегодня за проведение переговоров Москвы и Киева выступила Турция. Это произошло после встречи министра иностранных дел страны Хакана Фидана с российским "дипломатом" Сергеем Лавровым.

15 января представительница Министерства иностранных дел Китая заявила, что Пекин поддержит все усилия, которые помогут восстановить мир в Украине. Ранее идею привлечь КНР к мирным переговорам озвучил глава Офиса президента Ермак.

В тот же день президент Зеленский отметил, что КНР играет большую роль в мире, поэтому Украина "хотела бы, чтобы Китай тоже был вовлечен в формулу, на саммит".

17 января глава государства заявил, что премьер Шмыгаль встретится с китайским коллегой Ли Цяном на полях Давосского форума. Он добавил, что встретился бы с китайской делегацией и лидером КНР, но их нет в Давосе.

Смотрите также: Министр обороны Китая заявил Шойгу о "поддержке России в украинском вопросе" – видео