Мао Нін заявила, що затягування війни РФ проти України "не відповідає спільним інтересам міжнародної спільноти"

Мао Нін (Фото: EPA/ANDRES MARTINEZ CASARES)

У міністерстві закордонних справ Китаю заявили, що візит спеціального представника у справах Євразії Лі Хуея до України, Росії та Європи потрібен для "підготовки шляху до мирних переговорів". Про це на брифінгу повідомила речниця МЗС КНР Мао Нін, цитує її пропагандистський ресурс Global Times.

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За її словами, затяжна війна Росії проти України "не відповідає спільним інтересам міжнародної спільноти".

"Основною метою цього раунду човникової дипломатії є досягнення консенсусу для припинення конфлікту та підготовки шляху до мирних переговорів, і Китай готовий продовжувати грати свою роль і вносити більше мудрості у політичне врегулювання", – сказала Мао.

Раніше стало відомо, що з 2 березня Лі Хуей відвідає Росію, штаб-квартиру Європейського Союзу у Брюсселі, Польщу, Україну, Німеччину та Францію.

Нещодавно міністр закордонних справ Китаю Ван І заявив українському колезі Дмитру Кулебі під час зустрічі у Мюнхені, що Пекін не продає летальну зброю Росії. Також він вкотре виступив "за мир" та переговори між Україною та РФ.

ДОВІДКА Китай постійно заперечує звинувачення в тому, що перебуває на боці РФ у її війні проти України, розповідаючи про свою нібито "нейтральну позицію". Пекін представив свій власний мирний план щодо України, який не містить конкретних кроків для припинення війни. Китай постійно заперечує звинувачення в тому, що перебуває на боці РФ у її війні проти України, розповідаючи про свою нібито "нейтральну позицію". Пекін представив свій власний мирний план щодо України, який не містить конкретних кроків для припинення війни.

15 січня представниця Міністерства закордонних справ Китаю заявила, що Пекін підтримає всі зусилля, які допоможуть відновити мир в Україні. Раніше ідею залучити КНР до мирних переговорів озвучив глава Офісу президента Єрмак.

У той же день президент Зеленський зазначив, що КНР відіграє велику роль у світі, тому Україна "хотіла б, щоб Китай теж був залучений до формули, до саміту".

17 січня глава держави заявив, що прем'єр Шмигаль зустрінеться з китайським колегою Лі Цяном на полях Давоського форуму. Він додав, що зустрівся б із китайською делегацією та лідером КНР, але їх немає в Давосі.

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