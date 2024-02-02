Мобилизация. Новый закон предусмотрит "максимально качественную" подготовку — Минобороны
В новом законопроекте о мобилизации предусмотрен вопрос "максимально качественной" подготовки бойцов. Об этом сообщил представитель Министерства обороны Илларион Павлюк в эфире национального телемарафона.
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По его словам, нельзя выносить подготовку за скобки — это является важным моментом законопроекта о мобилизации.
"Там сказано о максимально качественной подготовке мобилизованных. Поэтому важно, когда этот новый механизм может заработать", — сказал Павлюк.
Он отметил, что действующее законодательство было создано до большой войны.
"Реалии сегодняшнего дня требуют изменений", — заявил представитель ведомства.
- Вечером 30 января правительство зарегистрировало в Раде новый законопроект о мобилизации. Список нововведений можно прочитать по ссылке.
- Документ в Верховной Раде будут представлять министр обороны Рустем Умеров и главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный.
- По словам заместителя председателя комитета Рады по вопросам нацбезопасности Егора Чернева, в новой редакции законопроекта остались и добавились нормы, которые "вызывают сомнения в их целесообразности".
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