Мобилизация. Новый закон предусмотрит "максимально качественную" подготовку — Минобороны

Павлюк заявил, что действующее законодательство было принято до большой войны, а "реалии сегодняшнего дня требуют изменений"

Илларион Павлюк (Фото: скриншот с видео)

В новом законопроекте о мобилизации предусмотрен вопрос "максимально качественной" подготовки бойцов. Об этом сообщил представитель Министерства обороны Илларион Павлюк в эфире национального телемарафона.

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По его словам, нельзя выносить подготовку за скобки — это является важным моментом законопроекта о мобилизации.

"Там сказано о максимально качественной подготовке мобилизованных. Поэтому важно, когда этот новый механизм может заработать", — сказал Павлюк.

Он отметил, что действующее законодательство было создано до большой войны.

"Реалии сегодняшнего дня требуют изменений", — заявил представитель ведомства.

Вечером 30 января правительство зарегистрировало в Раде новый законопроект о мобилизации. Список нововведений можно прочитать по ссылке.

Документ в Верховной Раде будут представлять министр обороны Рустем Умеров и главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный.

По словам заместителя председателя комитета Рады по вопросам нацбезопасности Егора Чернева, в новой редакции законопроекта остались и добавились нормы, которые "вызывают сомнения в их целесообразности".

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