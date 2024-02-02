Мобілізація. Новий закон передбачає "максимально якісну" підготовку бійців — Міноборони
У новому законопроєкті про мобілізацію передбачено питання "максимально якісної" підготовки бійців. Про це повідомив речник Міністерства оборони Ілларіон Павлюк в ефірі національного телемарафону.
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За його словами, не можна виносити підготовку за дужки — це важливий момент законопроєкту про мобілізацію.
"Там говориться про максимально якісну підготовку мобілізованих. Тому важливо, коли цей новий механізм може запрацювати", – сказав Павлюк.
Він зазначив, що чинне законодавство було створено до великої війни.
"Реалії сьогодення вимагають змін", – заявив представник відомства.
- Увечері 30 січня уряд зареєстрував у Раді новий законопроєкт щодо мобілізації. Список нововведень можна прочитати за посиланням.
- Документ у Верховній Раді представлятимуть міністр оборони Рустем Умєров та головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний.
- За словами заступника голови комітету Ради з питань нацбезпеки Єгора Чернєва, у новій редакції законопроєкту залишилися і додалися норми, які "викликають сумніви щодо їхньої доцільності".
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