Мобілізація. Новий закон передбачає "максимально якісну" підготовку бійців — Міноборони

Павлюк заявив, що чинне законодавство було ухвалено до великої війни, а "реалії сьогодення вимагають змін"

Ілларіон Павлюк (Фото: скриншот з відео)

У новому законопроєкті про мобілізацію передбачено питання "максимально якісної" підготовки бійців. Про це повідомив речник Міністерства оборони Ілларіон Павлюк в ефірі національного телемарафону.

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За його словами, не можна виносити підготовку за дужки — це важливий момент законопроєкту про мобілізацію.

"Там говориться про максимально якісну підготовку мобілізованих. Тому важливо, коли цей новий механізм може запрацювати", – сказав Павлюк.

Він зазначив, що чинне законодавство було створено до великої війни.

"Реалії сьогодення вимагають змін", – заявив представник відомства.

Увечері 30 січня уряд зареєстрував у Раді новий законопроєкт щодо мобілізації. Список нововведень можна прочитати за посиланням.

Документ у Верховній Раді представлятимуть міністр оборони Рустем Умєров та головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний.

За словами заступника голови комітету Ради з питань нацбезпеки Єгора Чернєва, у новій редакції законопроєкту залишилися і додалися норми, які "викликають сумніви щодо їхньої доцільності".

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