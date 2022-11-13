Мобилизация в России. После объявления Путиным призыва, в Грузию выехали 700 000 россиян
После объявления диктатором Владимиром Путиным мобилизации в России, границу с Грузией пересекли 700 000 россиян. Об этом заявила президент страны Саломе Зурабишвили в эфире RadioFrance.
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По ее словам, после начала мобилизации, более 700 000 россиян перешли границу с Грузией, 600 000 из которых, вероятно, уехали в Армению, Турцию и страны Европы.
Она отметила, что около 100 000 россиян остались в Грузии, также в стране находятся около 30 000 украинских переселенцев.
"Никакого серьезного инцидента не было. Время от времени происходят словесные перепалки, но в целом это российское население, которое прибыло в Грузию и на данный момент остается там — это население, которое явно не хочет разделить судьбу воюющей путинской России, не хочет быть мобилизованным", — сказала Зурабишвили.
- По данным Генштаба, мобилизованные оккупанты скупают алкоголь во временно оккупированном Мелитополе.
- В российском городе Вологда члены семей мобилизованных на войну против Украины просят губернатора вернуть их родственников домой "из этого ада".
- 4 ноября российский диктатор Путин узаконил мобилизацию против Украины зеков, совершивших тяжкие преступления.
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