Мобилизация в России. После объявления Путиным призыва, в Грузию выехали 700 000 россиян

После объявления диктатором Владимиром Путиным мобилизации в России, границу с Грузией пересекли 700 000 россиян. Об этом заявила президент страны Саломе Зурабишвили в эфире RadioFrance.

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По ее словам, после начала мобилизации, более 700 000 россиян перешли границу с Грузией, 600 000 из которых, вероятно, уехали в Армению, Турцию и страны Европы.

Она отметила, что около 100 000 россиян остались в Грузии, также в стране находятся около 30 000 украинских переселенцев.

"Никакого серьезного инцидента не было. Время от времени происходят словесные перепалки, но в целом это российское население, которое прибыло в Грузию и на данный момент остается там — это население, которое явно не хочет разделить судьбу воюющей путинской России, не хочет быть мобилизованным", — сказала Зурабишвили.

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Дмитро Гриниченко

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