Моди накануне визита в Киев призвал к миру и дипломатии

Это будет первый в истории двусторонних отношений визит главы индийского правительства в Украину

Нарендра Моди (Фото: Max Slovencik/EPA)

Премьер-министр Индии Нарендра Моди, который должен посетить Украину в пятницу, 23 августа, заявил, что поддерживает мир в регионе, и снова призвал к дипломатии, чтобы прекратить войну. С таким заявлением премьер Индии выступил во время визита в Польшу, передает Bloomberg.

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Во время выступления в Варшаве Моди сказал группе проживающих в польской столице индийцев, что "это не эра войны". По его словам, Индия является "приверженцем постоянного мира в этом регионе" и верит в диалог и дипломатию для урегулирования конфликта.

В материале Bloomberg говорится, что Моди отправится в Украину вечером 22 августа. Премьер Индии пытается сбалансировать связи с Западом после того, как столкнулся с негативной реакцией со стороны США из-за своего визита к российскому диктатору Владимиру Путину в начале июля.

Агентство Bloomberg напомнило, что ни один индийский премьер-министр не посещал Польшу и Украину с тех пор, как страны стали независимыми от СССР. Таким образом Моди пытается расширить влияние Индии на Центральную Европу, что было самым низким приоритетом для Нью-Дели в последние несколько десятилетий.

19 августа агентство Reuters со ссылкой на МИД Индии сообщило, что Моди посетит Украину с официальным визитом в августе.

В тот же день Офис президента подтвердил, что Моди посетит Украину 23 августа.

Bloomberg писало, что Индия согласилась передавать сообщения между Зеленским и Путиным.

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