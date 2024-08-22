"Це не ера війни". Моді напередодні візиту до Києва закликав до миру та дипломатії

Це буде перший в історії двосторонніх відносин візит очільника індійського уряду до України

Нарендра Моді (Фото: Max Slovencik/EPA)

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, який має відвідати Україну в п'ятницю, 23 серпня, заявив, що підтримує мир у регіоні, і знову закликав до дипломатії, аби припинити війну. З такою заявою прем’єр Індії виступив під час візиту до Польщі, передає Bloomberg.

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Під час виступу у Варшаві Моді сказав групі індійців, які проживають у польській столиці, що "це не ера війни". За його словами, Індія є "прихильником постійного миру в цьому регіоні" і вірить у діалог і дипломатію для врегулювання конфлікту.

У матеріалі Bloomberg йдеться, що Моді вирушить до України ввечері 22 серпня. Прем’єр Індії намагається збалансувати зв’язки із Заходом після того, як зіткнувся з негативною реакцією з боку США через свій візит до російського диктатора Володимира Путіна на початку липня.

Агентство Bloomberg нагадало, що жоден індійський прем’єр-міністр не відвідував Польщу та Україну з того часу, як країни стали незалежними від СРСР. Таким чином Моді намагається розширити вплив Індії на Центральну Європу, що було найнижчим пріоритетом для Нью-Делі в останні кілька десятиліть.

19 серпня агентство Reuters з посиланням на МЗС Індії повідомило, що Моді відвідає Україну з офіційним візитом у серпні.

Того самого дня Офіс президента підтвердив, що Моді відвідає Україну 23 серпня.

Bloomberg писало, що Індія погодилася передавати повідомлення між Зеленським та Путіним.

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