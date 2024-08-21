Моді заявив, що у Києві поділиться перспективами щодо врегулювання війни

Нарендра Моді (Фото: Harish Tyagi/EPA)

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді заявив, що під час свого візиту до України планує, серед іншого, обговорити можливість закінчення війни. Слова індійського прем’єра наводить агентство Reuters.

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Моді сказав, що під час свого візиту до Києва він "поділиться перспективами" щодо мирного вирішення конфлікту України та Росії. Крім того, прем’єр Індії намагатиметься зміцнити двосторонню співпрацю з Україною.

"Як друг і партнер ми сподіваємося на швидке відновлення миру та стабільності в регіоні", – наголосив Моді.

Моді відвідає Україну в п'ятницю, 23 серпня, після дводенного візиту до Польщі.

19 серпня агентство Reuters з посиланням на МЗС Індії повідомило, що Моді відвідає Україну з офіційним візитом у серпні.

Того самого дня Офіс президента підтвердив, що Моді відвідає Україну 23 серпня. Це перший в історії двосторонніх відносин візит очільника індійського уряду до країни.

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