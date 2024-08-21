Моди заявил, что в Киеве поделится перспективами по урегулированию войны

Нарендра Моди (Фото: Harish Tyagi/EPA)

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что во время своего визита в Украину планирует, среди прочего, обсудить возможность окончания войны. Слова индийского премьера приводит агентство Reuters.

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Моди сказал, что во время своего визита в Киев он "поделится перспективами" мирного разрешения конфликта Украины и России. Кроме того, премьер Индии будет пытаться укрепить двустороннее сотрудничество с Украиной.

"Как друг и партнер мы надеемся на скорейшее восстановление мира и стабильности в регионе", — подчеркнул Моди.

Моди посетит Украину в пятницу, 23 августа, после двухдневного визита в Польшу.

19 августа агентство Reuters со ссылкой на МИД Индии сообщило, что Моди посетит Украину с официальным визитом в августе.

В тот же день Офис президента подтвердил, что Моди посетит Украину 23 августа. Это первый в истории двусторонних отношений визит главы индийского правительства в страну.

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