Могли закупать ПЦР-тесты по завышенной цене на 60 млн грн. НАБУ обыскивает больницы УЗ

Национальное антикоррупционное бюро пришло с обысками в больницы Укрзализныце. Причиной обысков стала возможная закупка ПЦР-тестов на коронавирус по завышенной цене, сообщает пресс-служба УЗ.

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Как отмечается в сообщении, должностные лица Центра охраны здоровья УЗ подозреваются в попытке закупить в период с сентября по декабрь 2020 года услуги ПЦР-тестирования по завышенным ценам. В то время эти закупки были приостановлены самой Укрзализныцей, а материалы переданы правоохранителям, заявили в ведомстве.

Также в Укрзализныце заявили, что уже предоставили следователям доступ ко всем помещениям.

В НАБУ уточнили, что обыски проводятся в больницах УЗ в Киеве, Харькове, Львове, Одессе и Днепре. Расследование проводится по факту возможного завладения бюджетными деньгами в особо крупных размерах – почти 60 млн грн.

В апреле 2021 году СБУ заявила о разоблачении масштабной схемы хищения дизтоплива в подразделениях УЗ.

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Дарья Мостовая

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