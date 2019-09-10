Молчите! ТОП-10 стран, где сильнее всего наступают на горло СМИ

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Комитет защиты журналистов опубликовал список стран, в которых СМИ поддаются наибольшей цензуре.

1. Эритрея

Правительство закрыло все независимые средства массовой информации в 2001 году. Журналистов садят в тюрьмы без судебного разбирательства. Власть пытается контролировать доступ граждан к интернету и периодически блокирует доступ к соцсетям.

2. КНДР

Почти все содержание северокорейских газет, периодических изданий и вещательных компаний поступает из государственного Корейского центрального агентства новостей.

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3. Туркменистан

Все СМИ принадлежат правительству или находятся под его жестким контролем. Оппозиционных журналистов либо преследуют силовики, либо их вынуждают покинуть страну.

4. Саудовская Аравия

Законы о борьбе с терроризмом и киберпреступностью , а также специализированные суды дают властям полную свободу садить в тюрьму журналистов и блогеров, которые идут против идей правительства.

5. Китай

У Китая самый обширный и сложный аппарат цензуры в мире. С 2017 года ни один сайт или паблик в соцсети не могут предоставлять новости в Интернете без разрешения Администрации киберпространства.

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6. Вьетнам

Закон о печати 2016 года гласит, что пресса должна быть "голосом партии и государственных органов". Правительство, возглавляемое Коммунистической партией, владеет и контролирует все печатные и вещательные СМИ во Вьетнаме.

7. Иран

Правительство Ирана сажает в тюрьму журналистов, блокирует веб-сайты и поддерживает атмосферу страха с помощью преследований и слежки, в том числе за семьями журналистов.

8. Экваториальная Гвинея

Местным и международным СМИ запретили освещать темы, которые могут угрожать имиджу страны или топ-чиновников. За критические высказывания в адрес правительства в стране не единожды привлекали к юридической ответственности.

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9. Беларусь

Власти в Беларуси осуществляют практически абсолютный контроль над СМИ. Независимые журналисты и блогеры подвергаются преследованиям. В последние годы правительство заблокировало ряд независимых новостных сайтов, в том числе Хартию 97.

10. Куба

Несмотря на некоторые улучшения в последние годы, в том числе расширение сети мобильного интернета и Wi-Fi, кубинская пресса является самой цензурированной на американском континенте. СМИ полностью контролируются компартией и по закону должны действовать в соответствии с "целями социалистического общества".

В конце августа Институт массовой информации (ИМИ) опубликовал список лучших новостных онлайн-медиа в Украине

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