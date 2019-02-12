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12.02.2019, 21:13

Мосийчук vs Супрун: проект писали на ПК нардепа от Оппоблока

Мосийчук vs Супрун: проект писали на ПК нардепа от Оппоблока - Фото
Ульяна Супрун (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Пояснительную записку к постановлению готовили на компьютере нардепа Александра Долженкова

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Проект постановления о завладении Ульяной Супрун полномочиями министра готовили на компьютере народного депутата от Оппоблока Александра Долженкова. Об этом стало известно из свойств документа пояснительной записки к постановлению, сообщается на сайте Центра противодействия коррупции.

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Подал постановление нардеп от Радикальной партии Ляшко - Игорь Мосийчук.

Отмечается, что Александр Долженков - народный депутат от Оппозиционного блока, который, по данным журналистов, действует под контролем олигарха Рината Ахметова и является его доверенным лицом.

Также сообщается, что с олигархом Ахметовым связывают и РПЛ.

Постановление зарегистрировали 8 февраля 2019 года. В нем среди прочего предлагается признать действия Супрун наносящими вред интересам украинского народа и государства.

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На прошлой неделе Окружной админсуд Киева по иску Мосийчука запретил Супрун выполнять обязанности  министра здравоохранения. 

Одной из причин такого решения стало то, что Супрун, по данным истца, до сих пор находится в иностранном гражданстве, хотя в 2015 году получила гражданство Украины.

Президент Петр Порошенко заявил о полной поддержке Супрун в ее деятельности на посту и.о. министра здравоохранения, а министр юстиции Павел Петренко пообещал оперативно обжаловать указанное решение суда.

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Теги: ринат ахметов, ульяна супрун, Оппозиционный блок, игорь мосийчук, Александр Долженков
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