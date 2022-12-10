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Москва уже имела гарантии безопасности, от которых сама и отказалась – немецкий министр

Цей матеріал також доступний українською
10.12.2022, 13:26
Москва уже имела гарантии безопасности, от которых сама и отказалась – немецкий министр - Фото
Тобиас Линднер (Скриншот)

Россия уже имела гарантии безопасности от НАТО, но сама от них отказалась. Об этом заявил государственный министр Министерства иностранных дел Германии Тобиас Линднер в интервью Голосу Америки.

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Такое заявление Линднер сделал, комментируя слова президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что России необходимо дать "гарантии собственной безопасности в тот день, когда она вернется за стол переговоров".

"Во-первых, сейчас я не вижу никаких признаков со стороны России, никаких признаков от Путина, что он действительно готов вести переговоры. То, что он называет переговорами, является чем-то вроде продиктованного мира", – сказал немецкий министр.

Он напомнил об учредительном договоре Россия-НАТО, который предусматривал гарантии безопасности для РФ.

"Если вы посмотрите на учредительный договор Россия-НАТО, там разъяснено, что страны могут стать членами НАТО, но НАТО не будет размещать войска значительного размера на постоянной основе в этих странах. Это уже были определенные гарантии безопасности России", – сказал Линднер.

  • 3 декабря Макрон заявил, что "хотел бы", чтобы у России были собственные "гарантии безопасности", когда она вернется за стол переговоров. 
  • Данилов назвал эту идею "странной логикой подковерной дипломатии, время которой истекло".

Читайте также: Глава МИД Литвы: Некоторые в Европе до сих пор надеются вернуть бизнес с Россией

Наталія Медведєва
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Германия переговоры война
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