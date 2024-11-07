"Можно мы будем сами решать?". Зеленский эмоционально высказался о замороженных активах РФ

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский заявил, что $300 млрд замороженных активов России принадлежат Украине и страна сама могла бы решить, на что их потратить. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам участия в саммите Европейского политического союза.

Зеленский заявил, что по оценкам международных институций, Украина получила разрушений от российских атак примерно на $800 млрд. И когда его спрашивают о том, что он будет делать в случае, если Дональд Трамп откажется от поддержки Украины, то глава государства просит взять именно эти деньги.

"Можно мы возьмем $300 млрд, поддержим наших людей и купим на эти деньги во всех странах мира оружие? Можно мы сами будем решать, какое нам нужно оружие? Можно мы сами будем решать, что с этими деньгами делать? Можно никто из стран Европы не будет блокировать эти деньги?... Можно нам просто передать деньги российских убийц и олигархов?" – спросил Зеленский.

Президент отметил, что за эти средства можно было бы дать квартиры украинцам, чьи дома разрушили россияне. Некоторые граждане были вынуждены уехать в Европу из-за того, что не "нашли жизни" в Украине.

Зеленский подчеркнул, что в этом вопросе не нужно трогать США, ведь большая часть замороженных российских активов находятся в Европе. Он спросил, может ли Европа не смотреть на США, а быть сильной и принимать "сильные решения", ведь деньги все равно останутся в ЕС.

По словам президента, Украина купила бы за эти деньги оружие в Европе и США, а также потратила на более дешевое собственное производство оружия.