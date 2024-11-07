"Можно мы будем сами решать?". Зеленский эмоционально высказался о замороженных активах РФ
Президент Владимир Зеленский заявил, что $300 млрд замороженных активов России принадлежат Украине и страна сама могла бы решить, на что их потратить. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам участия в саммите Европейского политического союза.
Зеленский заявил, что по оценкам международных институций, Украина получила разрушений от российских атак примерно на $800 млрд. И когда его спрашивают о том, что он будет делать в случае, если Дональд Трамп откажется от поддержки Украины, то глава государства просит взять именно эти деньги.
"Можно мы возьмем $300 млрд, поддержим наших людей и купим на эти деньги во всех странах мира оружие? Можно мы сами будем решать, какое нам нужно оружие? Можно мы сами будем решать, что с этими деньгами делать? Можно никто из стран Европы не будет блокировать эти деньги?... Можно нам просто передать деньги российских убийц и олигархов?" – спросил Зеленский.
Президент отметил, что за эти средства можно было бы дать квартиры украинцам, чьи дома разрушили россияне. Некоторые граждане были вынуждены уехать в Европу из-за того, что не "нашли жизни" в Украине.
Зеленский подчеркнул, что в этом вопросе не нужно трогать США, ведь большая часть замороженных российских активов находятся в Европе. Он спросил, может ли Европа не смотреть на США, а быть сильной и принимать "сильные решения", ведь деньги все равно останутся в ЕС.
По словам президента, Украина купила бы за эти деньги оружие в Европе и США, а также потратила на более дешевое собственное производство оружия.
- 17 сентября Financial Times сообщало, что ЕС выделит Украине до 40 млрд евро без участия США. Финансовую помощь планируется предоставить до конца года.
- 18 октября венгерский премьер Орбан не разрешил скорректировать режим европейских санкций против России, это решение нужно для увеличения доли США в новом пакете финансовой помощи Украине на $50 млрд, согласованной лидерами Большой семерки летом.
- 26 октября сообщалось, что страны G7 согласовали выделение Украине кредита в $50 млрд из замороженных российских активов.
- 31 октября сообщалось, что Еврокомиссия может разрешить бельгийскому банку использовать замороженные активы РФ. Это могут сделать, чтобы защитить кредит G7 на 45 млрд евро, предоставленный Украине, от потенциальной мести со стороны России.