"Можна ми будемо самі вирішувати?". Зеленський емоційно висловився щодо заморожених активів РФ

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський заявив, що $300 млрд заморожених активів Росії належать Україні і країна сама могла б вирішити, на що їх витратити. Про це він сказав на пресконференції за підсумками участі у саміті Європейського політичного союзу.

Зеленський заявив, що за оцінками міжнародних інституцій, Україна зазнала руйнувань від російських атак приблизно на $800 млрд. І коли його питають про те, що він буде робити в разі, якщо Дональд Трамп відмовиться від підтримки України, то голова держави просить взяти саме ці гроші.

"Можна ми візьмемо $300 млрд, підтримаємо наших людей і купимо на ці гроші в усіх країнах світу зброю? Можна ми самі будемо вирішувати, яка нам потрібна зброя? Можна ми самі будемо вирішувати, що з цими грошима робити? Можна ніхто з країн Європи не буде блокувати ці гроші?... Можна нам просто передати гроші російських вбивць і олігархів?" – запитав Зеленський.

Президент зазначив, що за ці кошти можна було б дати квартири українцям, чиї домівки зруйнували росіяни. Деякі громадяни були змушені поїхати до Європи через те, що не "знайшли життя" в Україні.

Зеленський наголосив, що в цьому питанні не треба чіпати США, адже більша частина зморожених російських активів перебувають у Європі. Він запитав, чи може Європа не дивитися на США, а бути сильною та ухвалювати "сильні рішення", адже гроші все одно "залишаться" в ЄС.

За словами президента, Україна купила б за ці гроші зброю в Європі та США, а також витратила на дешевше власне виробництво зброї.