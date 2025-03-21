МВД прокомментировало законопроект о Нацгвардии: Не расширяет, а упорядочивает полномочия

Изменения в закон не увеличивают, а упорядочивают полномочия Нацгвардии, отметили в Министерстве внутренних дел

Нацгвардия (Фото: Армия FM)

Изменения в закон о Национальной гвардии не наделяют гвардейцев опасными для гражданского населения полномочиями. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

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"Немалое внимание приковано к законопроекту о внесении изменений в Закон "О Национальной гвардии Украины" относительно совершенствования правовых основ применения мер принуждения военнослужащими Нацгвардии №10311. Были разные толкования и заголовки. Поэтому мы решили ответить на наиболее распространенные вопросы", – говорится в сообщении.

В ведомстве объяснили, что необходимость такого законопроекта обусловлена полномасштабной войной России против Украины. Законопроект должен лишь привести закон о Нацгвардии в соответствие с другими уже действующими правовыми нормами "по выполнению гвардейцами тех задач и функций, которые они выполняют во время военного положения, и с учетом актуальных задач, которые выполняет Нацгвардия сейчас".

Относительно полномочий Нацгвардии. Изменения не увеличивают, а упорядочивают полномочия Нацгвардии. Военнослужащие, кроме выполнения задач на фронте, имеют правоохранительные функции. Они могут работать на блокпостах, стабилизировать ситуацию на деоккупированных территориях, бороться с ДРГ. Законопроект предлагает унификацию норм, регулирующих деятельность гвардейцев.

Относительно специальных средств. Нацгвардейцы имеют право применять резиновые дубинки, электрошокеры, средства для остановки транспорта, как это предусмотрено законодательством. Эти средства являются частью их функций и до изменения в законе.

Относительно мер принуждения. Нацгвардия имеет право применять меры по принуждению, если это необходимо для выполнения задач, но только в рамках закона. Военнослужащие могут останавливать автомобили, проверять документы и использовать оружие в условиях, предусмотренных законодательством. Эти меры не изменились с 2022 года.

Изменения в законе направлены на уточнение полномочий Нацгвардии и четкое определение ее роли в обеспечении безопасности государства и граждан, добавили в МВД.

10 марта 2025 года сообщалось, что в Дии появились разрешения на оружие в тестовом режиме.

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