"Не розширює, а впорядковує повноваження". МВС прокоментувало законопроєкт про Нацгвардію

Зміни до закону не збільшують, а впорядковують повноваження Нацгвардії, зазначили у Міністерстві внутрішніх справ

Нацгвардія (Фото: Армія FM)

Зміни до закону про Національну гвардію не наділяють гвардійців небезпечними для цивільного населення повноваженнями. Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ.

"Чимала увага прикута до законопроєкту про внесення змін до Закону "Про Національну гвардію України" щодо вдосконалення правових засад застосування заходів примусу військовослужбовцями Нацгвардії №10311. Були різні тлумачення та заголовки. Тому ми вирішили відповісти на найбільш поширені запитання", – йдеться у повідомленні.

У відомстві пояснили, що необхідність такого законопроєкту зумовлена повномасштабною війною Росії проти України. Законопроєкт має лише привести закон про Нацгвардію у відповідність до інших вже чинних правових норм "щодо виконання гвардійцями тих завдань і функцій, які вони виконують під час воєнного стану, та з урахуванням актуальних завдань, які виконує Нацгвардія зараз".

Щодо повноважень Нацгвардії. Зміни не збільшують, а впорядковують повноваження Нацгвардії. Військовослужбовці, окрім виконання завдань на фронті, мають правоохоронні функції. Вони можуть працювати на блокпостах, стабілізувати ситуацію на деокупованих територіях, боротися з ДРГ. Законопроєкт пропонує уніфікацію норм, які регулюють діяльність гвардійців.

Щодо спеціальних засобів. Нацгвардійці мають право застосовувати гумові кийки, електрошокери, засоби для зупинки транспорту, як це передбачено законодавством. Ці засоби є частиною їхніх функцій і до змін у законі.

Щодо заходів примусу. Нацгвардія має право застосовувати заходи примусу, якщо це необхідно для виконання завдань, але тільки в межах закону. Військовослужбовці можуть зупиняти авто, перевіряти документи та використовувати зброю за умов, передбачених законодавством. Ці заходи не змінилися з 2022 року.

Зміни в закон спрямовані на уточнення повноважень Нацгвардії та чітке визначення її ролі в забезпеченні безпеки держави й громадян, додали в МВС.

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