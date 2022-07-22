"Мы будем внимательно следить": Британия и США о выполнении РФ соглашения о деблокаде

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс и представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявили, что их страны будут внимательно наблюдать за тем, как Россия выполняет соглашение о деблокаде портов Украины, сообщает Telegraph.

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Министр иностранных дел и один из кандидатов на пост премьер-министра Великобритании Лиз Трасс приветствовала заключение соглашения о деблокаде морского продовольственного экспорта Украины и заявила, что Британия "будет следить за тем, чтобы действия России соответствовали ее обязательствам".

Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд, в свою очередь, заявила, что "Америка будет работать над тем, чтобы обеспечить ответственный подход России к реализации исторических договоренностей по экспорту зерна".

Агентства также цитируют высказывание главы Управления по координации санкций Госдепартамента США Джеймса О'Брайена, который считает, что Китаю стоило бы перестать накапливать запасы зерна и предложить свои ресурсы "для удовлетворения глобальных потребностей в гуманитарной помощи".

13 июля на переговорах в Стамбуле удалось предварительно договориться о разблокировании трех украинских портов для экспорта зерна.

22 июля эти договоренности были закреплены подписанием соглашения между Украиной, Турцией и ООН. Зеркальный документ подписали представители Турции, ООН и России.

Соглашение предусматривает, что контроль за портами "Одесса", "Черноморск" и "Южный" полностью был и остается за украинской стороной. Торговые суда будет проверять инспекционная группа в гаванях, определенных Турцией, на входе/выходе в/из Турецкого пролива. Вся деятельность в территориальных водах Украины будет осуществляться под властью и ответственностью Украины.

Сергей Бережной

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