"Мы не действуем опрометчиво". Шольц объяснил отказ говорить, что Украина должна победить
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не хочет беспокоить людей и не действует сгоряча, поэтому говорит "Украина не должна проиграть", а не "Украина должна победить". Об этом Шольц сказал в интервью Rheinische Post.
По словам Шольца, он занимает жесткую позицию по отношению к агрессору Владимиру Путину.
"Это империалистическая атака. Если бы все вели себя как Путин, в Европе возникло бы много разногласий", – сказал Шольц.
В то же время канцлер ФРГ говорит, что хочет "снять тревогу людей".
"Мы не действуем опрометчиво", – заявил он.
Как отмечается, Шольц не хочет, как и другие члены кабинета министров ФРГ, говорить, что Украина должна победить.
"Мы хотим, чтобы Украина восстановила свою безопасность. Путин не хочет этого, он хочет присоединять земли", – сказал канцлер Германии.
Шольц подчеркнул, что именно это он имеет в виду, когда говорит, что Украина не должна проиграть.
- В конце января Шольц заявил, что неоимперская кампания Путина не должна увенчаться успехом, мир должен помешать ему.
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