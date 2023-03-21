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"Мы не действуем опрометчиво". Шольц объяснил отказ говорить, что Украина должна победить

Цей матеріал також доступний українською
21.03.2023, 09:06
Олаф Шольц (Фото: EPA)

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не хочет беспокоить людей и не действует сгоряча, поэтому говорит "Украина не должна проиграть", а не "Украина должна победить". Об этом Шольц сказал в интервью Rheinische Post.

По словам Шольца, он занимает жесткую позицию по отношению к агрессору Владимиру Путину.

"Это империалистическая атака. Если бы все вели себя как Путин, в Европе возникло бы много разногласий", – сказал Шольц.

В то же время канцлер ФРГ говорит, что хочет "снять тревогу людей".

"Мы не действуем опрометчиво", – заявил он.

Как отмечается, Шольц не хочет, как и другие члены кабинета министров ФРГ, говорить, что Украина должна победить.

"Мы хотим, чтобы Украина восстановила свою безопасность. Путин не хочет этого, он хочет присоединять земли", – сказал канцлер Германии.

Шольц подчеркнул, что именно это он имеет в виду, когда говорит, что Украина не должна проиграть.

Читайте также: Путин готов вести переговоры с пистолетом у виска. Победы России в войне не будет — Шольц

Наталія Медведєва
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