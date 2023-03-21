"Мы не действуем опрометчиво". Шольц объяснил отказ говорить, что Украина должна победить

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не хочет беспокоить людей и не действует сгоряча, поэтому говорит "Украина не должна проиграть", а не "Украина должна победить". Об этом Шольц сказал в интервью Rheinische Post.

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По словам Шольца, он занимает жесткую позицию по отношению к агрессору Владимиру Путину.

"Это империалистическая атака. Если бы все вели себя как Путин, в Европе возникло бы много разногласий", – сказал Шольц.

В то же время канцлер ФРГ говорит, что хочет "снять тревогу людей".

"Мы не действуем опрометчиво", – заявил он.

Как отмечается, Шольц не хочет, как и другие члены кабинета министров ФРГ, говорить, что Украина должна победить.

"Мы хотим, чтобы Украина восстановила свою безопасность. Путин не хочет этого, он хочет присоединять земли", – сказал канцлер Германии.

Шольц подчеркнул, что именно это он имеет в виду, когда говорит, что Украина не должна проиграть.

В конце января Шольц заявил, что неоимперская кампания Путина не должна увенчаться успехом, мир должен помешать ему.

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Наталія Медведєва

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