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Мы не готовы к компромиссам с совестью. Разумков об РФ в ПАСЕ

Мы не готовы к компромиссам с совестью. Разумков об РФ в ПАСЕ - Фото
Разумков (Фото - пресс-служба ВР)
26.10.2019, 10:40

По словам главы Рады, Украина готова к диалогу с ПАСЕ, но не готова идти на компромиссы в вопросах собственной территориальной целостности

Для Украины остается неприемлемым возвращение полномочий делегации РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, сообщает пресс-служба парламента. 

Разумков добавил, что Украина не понимает ситуации с полномочиями своей делегации.

По его словам, "Украина готова к диалогу, но не готова к компромиссам с совестью, территориальной целостностью и достоинством людей". 

Глава Рады отметил, что Украина готова работать на пользу Европы и Совета Европы, а также уточнил, что группа "Балтик +" не стремится к деструктивной позиции в Совете Европы.

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рф пасе Дмитрий Разумков делегация украины
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