Мы не готовы к компромиссам с совестью. Разумков об РФ в ПАСЕ

Разумков (Фото - пресс-служба ВР)

Для Украины остается неприемлемым возвращение полномочий делегации РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, сообщает пресс-служба парламента.

Разумков добавил, что Украина не понимает ситуации с полномочиями своей делегации.

По его словам, "Украина готова к диалогу, но не готова к компромиссам с совестью, территориальной целостностью и достоинством людей".

Глава Рады отметил, что Украина готова работать на пользу Европы и Совета Европы, а также уточнил, что группа "Балтик +" не стремится к деструктивной позиции в Совете Европы.