Мы не хотим просто присутствия ОБСЕ, это не гарантии безопасности – Зеленский

Президент считает, что у ОБСЕ нет соответствующего мандата как у военного контингента

Владимир Зеленский (Фото: Teresa Suarez / EPA)

Президент Владимир Зеленский заявил, что в рамках прекращения войны Украина не хочет обычного присутствия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом он сказал на пресс-конференции 27 марта после саммита "коалиции желающих" в Париже.

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"Мы не хотим просто присутствия ОБСЕ. Это не гарантии безопасности. У них есть свой функционал. У них нет соответствующего мандата, просто нет. Как у военного контингента. И русские их не боятся", – отметил Зеленский.

Глава государства привел пример отсутствия мандата у ОБСЕ – деятельность организации в Украине после захвата Крыма Россией и начала войны на востоке.

"ОБСЕ была представлена в Украине после 2014 года. Прежде всего они были на востоке. Они даже не могли помочь нам с нашими ребятами, которые были за решеткой на временно оккупированных территориях. Они не могли туда попасть", – сказал президент.