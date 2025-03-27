Ми не хочемо просто присутності ОБСЄ, це не є гарантіями безпеки – Зеленський

Президент вважає, що в ОБСЄ немає відповідного мандату як у військового контингенту

Володимир Зеленський (Фото: Teresa Suarez / EPA)

Президент Володимир Зеленський заявив, що в межах припинення війни Україна не хоче звичайної присутності Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ). Про це він сказав на пресконференції 27 березня після саміту "коаліції охочих" у Парижі.

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"Ми не хочемо просто присутності ОБСЄ. Це не є гарантіями безпеки. У них є свій функціонал. У них немає відповідного мандату, просто немає. Як у військового контингенту. І рускіє їх не бояться", – зазначив Зеленський.

Також глава держави навів приклад відсутності мандату в ОБСЄ – діяльність організації в Україні після захоплення Криму Росією та початку війни на сході.

"ОБСЄ була представлена в Україні після 2014 року. Передусім вони були на сході. Вони навіть не могли допомогти нам з нашими хлопцями та дівчатами, які були за ґратами на тимчасово окупованих територіях. Вони не могли туди потрапити", – сказав президент.