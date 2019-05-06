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06.05.2019, 10:48

Мы не можем быть равнодушными к безопасности Израиля - Климкин

Мы не можем быть равнодушными к безопасности Израиля - Климкин - Фото
Павел Климкин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Украина - долгое время друг Израиля, это касается не только политических нарративов, заявил министр иностранных дел

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Украина не может оставаться в стороне от событий, которые происходят между Израилем и палестинским Сектором Газа. Об этом на Киевском еврейском форуме заявил министр иностранных дел Павел Климкин, передает корреспондент LIGA.net.

"Мы не можем идти на компромиссы и не можем быть равнодушными к безопасности Израиля", - заявил Климкин.

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Министр выразил надежду, что ближайшее время ситуация в этом регионе Ближнего Востока "улучшится".

Ранее МИД Украины выразил мнение, что израильтяне и палестинцы "должны жить в мире и покое".

Кроме того, Климкин заявил о намерении в течение трех дней форума продолжать дискуссии с президентом Всемирного еврейского конгресса Рональдом Лаудером.

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На форуме также была затронута тема борьбы с антисемитизмом. Климкин отметил, что Украина "широко рассматривает эту проблему" и готова реализовывать образовательные программы, связанные с информированием о Холокосте.

По словам министра, отношения Украины "выходят за рамки политической целесообразности" и имеет более глубокие, дружеские отношения.

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Теги: Израиль, МИД, павел климкин, Палестина, сектор газа, реакция
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