МИД Украины ответил на ракетный обстрел гражданских в Израиле

Фото: EPA

Украина решительно осуждает массированные ракетные обстрелы по населенным пунктам юга Израиля с территории Сектора Газа в течение последних нескольких дней. Об этом говорится в заявлении украинского Министерства иностранных дел.

"Недопустимо, когда гражданское население становится заложником тех сил в секторе Газа, которые продолжают практику насилия и террора, подвергая тем самым опасности и жителей Израиля, и собственных жителей", - заявили в МИД.

Реклама

Дипведомство подчеркивает, что израильтяне и палестинцы "должны жить в мире и покое", а потому призывает к "немедленному прекращению обстрелов и деэскалации ситуации".

"Жаль, что указанные обстрелы произошли после Дня памяти жертв Холокоста и накануне начала священного для всех мусульман месяца Рамадан", - ответили в МИД.

Смотрите также: Ракетный кошмар в Израиле. Что известно на утро 6 мая: статистика