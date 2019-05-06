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06.05.2019, 09:57

МИД Украины ответил на ракетный обстрел гражданских в Израиле

МИД Украины ответил на ракетный обстрел гражданских в Израиле - Фото
Фото: EPA

Украина призывает к прекращению обстрелов и деэскалации ситуации

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Украина решительно осуждает массированные ракетные обстрелы по населенным пунктам юга Израиля с территории Сектора Газа в течение последних нескольких дней. Об этом говорится в заявлении украинского Министерства иностранных дел.

"Недопустимо, когда гражданское население становится заложником тех сил в секторе Газа, которые продолжают практику насилия и террора, подвергая тем самым опасности и жителей Израиля, и собственных жителей", - заявили в МИД.

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Дипведомство подчеркивает, что израильтяне и палестинцы "должны жить в мире и покое", а потому призывает к "немедленному прекращению обстрелов и деэскалации ситуации". 

"Жаль, что указанные обстрелы произошли после Дня памяти жертв Холокоста и накануне начала священного для всех мусульман месяца Рамадан", - ответили в МИД.

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Теги: обстрел, Израиль, МИД, ракета, Палестина, сектора газа
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