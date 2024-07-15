"Мы не воюем с венграми". Зеленский положительно отозвался о визите Орбана в Киев

Виктор Орбан и Владимир Зеленский (Фото: OLIVIER HOSLET/EPA)

Президент Владимир Зеленский считает правильным визит венгерского премьер-министра Виктора Орбана в Украину – это, по его словам, позволяет выстроить "по крайней мере прагматические" отношения между государствами. Об этом он заявил во время пресс-конференции.

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Зеленский акцентировал, что этот визит в любом случае хорош для Украины, ведь до него между странами не было отношений.

"Мы же соседи, мы же не воюем с венграми. У нас враг один, я хочу, чтобы мы это не забывали, – Россия. К сожалению, они втянули в эту войну Беларусь, с территории которой нас также атаковали. Да, но с венграми мы не воюем", – акцентировал глава государства.

Президент считает, что Украина должна выстроить с Венгрией "сильные, дружеские" отношения, но сначала – "по крайней мере прагматические".

"Там много наших людей. Поэтому, я считаю, его визит в Украину был правильный", – подчеркнул Зеленский.

Однако глава государства акцентировал – он не поддерживает поездки премьера Венгрии в Москву, а также считает неправильным, если Орбан использовал визит в Киев, "чтобы после этого ему было комфортно приехать в Россию".

2 июля венгерский премьер посетил Киев и встретился с президентом Владимиром Зеленским: Орбан предложил прекратить огонь для дальнейших переговоров. А уже 5 июля премьер поехал в Москву к Путину – после этого президент Украины отверг возможность посредничества Венгрии.

11 июля Зеленский, комментируя встречи Орбана, заявил, что не все лидеры могут вести переговоры, поскольку для этого нужно обладать определенными полномочиями и силой.

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