"Ми не воюємо з угорцями". Зеленський позитивно відгукнувся про візит Орбана в Київ

Віктор Орбан та Володимир Зеленський (Фото: OLIVIER HOSLET/EPA)

Президент Володимир Зеленський вважає правильним візит угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана в Україну – це, за його словами, дозволяє вибудувати "принаймні прагматичні" відносини між державами. Про це він заявив під час пресконференції.

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Зеленський акцентував, що цей візит у будь-якому разі хороший для України, адже до нього між країнами не було відносин.

"Ми ж сусіди, ми ж не воюємо з угорцями. У нас ворог один, я хочу, щоб ми це не забували, – Росія. На жаль, вони втягнули в цю війну Білорусь, з території якої нас також атакували. Так, але з угорцями ми не воюємо", – акцентував глава держави.

Президент вважає, що Україна має вибудувати з Угорщиною "сильні, дружні" відносини, але спочатку – "принаймні прагматичні".

"Там багато наших людей. Тому, я вважаю, його візит в Україну був правильний", – підкреслив Зеленський.

Однак глава держави акцентував – він не підтримує поїздки прем’єра Угорщини в Москву, а також вважає неправильним, якщо Орбан використав візит до Києва, "щоб після цього йому було комфортно приїхати в Росію".

2 липня угорський прем'єр відвідав Київ та зустрівся з президентом Володимиром Зеленським: Орбан запропонував припинити вогонь для подальших переговорів. А вже 5 липня прем'єр поїхав у Москву до Путіна – після цього президент України відкинув можливість посередництва Угорщини.

11 липня Зеленський, коментуючи зустрічі Орбана, заявив, що не всі лідери можуть вести перемовини, оскільки для цього потрібно мати певні повноваження і силу.

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