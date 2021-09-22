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Мы обязательно реализуем идею двойного гражданства – Зеленский

Цей матеріал також доступний українською
22.09.2021, 10:27
Мы обязательно реализуем идею двойного гражданства – Зеленский - Фото
Владимир Зеленский (Фото: EPA/Leszek Szymanski)

Президент Владимир Зеленский заявил, что идея двойного гражданства "обязательно будет реализована", но это не касается украинцев, проживающих на территории стран-агрессоров. Об этом он сказал представителям украинских организаций и церквей США во время встречи в Украинском институте Америки в Нью-Йорке, передает Укринформ.

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"Мы обязательно реализуем идею двойного гражданства, в частности для украинцев Америки", — сказал Зеленский.

В то же время он отметил, что с законом о двойном гражданстве "не все так просто".

"Это нельзя всем сделать, поскольку некоторые украинцы живут в тех странах, которые, мягко говоря, нам не друзья", — объяснил президент.

  • 4 марта 2021 года Зеленский подписал решение СНБО о запрете двойного гражданства для политиков и чиновников.
  • 5 марта глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что в Украине планируется разрешить двойное гражданство с дружественными странами, но будут ограничения на участие в политической жизни.
  • 13 июля Зеленский пригрозил нардепам с двумя паспортами и вспомнил о "представителях РФ" в Раде.
  • 14 сентября премьер-министр Денис Шмыгаль выступил в поддержку введения в Украине двойного гражданства.

Читайте также: Зеленский в США встретился с бизнесменами и адвокатами, призвал инвестировать в Украину

Владислава Михайленко
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Владимир Зеленский гражданство
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