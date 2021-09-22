Мы обязательно реализуем идею двойного гражданства – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что идея двойного гражданства "обязательно будет реализована", но это не касается украинцев, проживающих на территории стран-агрессоров. Об этом он сказал представителям украинских организаций и церквей США во время встречи в Украинском институте Америки в Нью-Йорке, передает Укринформ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Мы обязательно реализуем идею двойного гражданства, в частности для украинцев Америки", — сказал Зеленский.

В то же время он отметил, что с законом о двойном гражданстве "не все так просто".

"Это нельзя всем сделать, поскольку некоторые украинцы живут в тех странах, которые, мягко говоря, нам не друзья", — объяснил президент.

4 марта 2021 года Зеленский подписал решение СНБО о запрете двойного гражданства для политиков и чиновников.

5 марта глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что в Украине планируется разрешить двойное гражданство с дружественными странами, но будут ограничения на участие в политической жизни.

13 июля Зеленский пригрозил нардепам с двумя паспортами и вспомнил о "представителях РФ" в Раде.

14 сентября премьер-министр Денис Шмыгаль выступил в поддержку введения в Украине двойного гражданства.

Читайте также: Зеленский в США встретился с бизнесменами и адвокатами, призвал инвестировать в Украину

Владислава Михайленко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.