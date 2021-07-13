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Зеленский пригрозил нардепам с двумя паспортами и вспомнил о "представителях РФ" в Раде

Цей матеріал також доступний українською
13.07.2021, 12:41
Зеленский пригрозил нардепам с двумя паспортами и вспомнил о
Владимир Зеленский (скриншот видео in time Ukraine, YouTube)

В Верховной Раде были "представители России", сейчас в ней есть депутаты с несколькими гражданствами – и руководство страны будет решать этот вопрос. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на брифинге.

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Президент обсуждал с журналистами закон о коренных народах, в частности его критику со стороны Кремля.

"Им много вещей не нравится, но есть Конституция Украины, а не России, есть украинское законодательство. И граждане Украины решают этот вопрос. У нас были в парламенте представители России – и это был не секрет. Мы делаем все, чтобы в украинском парламенте были граждане Украины", – сказал Зеленский.     

При этом он добавил, что у некоторых граждан Украины в украинском парламенте остались еще другие гражданства.

"Поверьте, мы над этим тоже очень сильно работаем и решим этот вопрос, чтобы они тоже чувствовали себя равными. Если они граждане Украины, то должны быть гражданами Украины, а не собственниками нескольких гражданств или паспортов", – добавил Зеленский, не уточнив конкретно, на кого намекает.

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Марк Сировой
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верховная рада двойное гражданство Владимир Зеленский паспорт представители россии
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