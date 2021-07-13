Зеленский пригрозил нардепам с двумя паспортами и вспомнил о "представителях РФ" в Раде

В Верховной Раде были "представители России", сейчас в ней есть депутаты с несколькими гражданствами – и руководство страны будет решать этот вопрос. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на брифинге.

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Президент обсуждал с журналистами закон о коренных народах, в частности его критику со стороны Кремля.

"Им много вещей не нравится, но есть Конституция Украины, а не России, есть украинское законодательство. И граждане Украины решают этот вопрос. У нас были в парламенте представители России – и это был не секрет. Мы делаем все, чтобы в украинском парламенте были граждане Украины", – сказал Зеленский.

При этом он добавил, что у некоторых граждан Украины в украинском парламенте остались еще другие гражданства.

"Поверьте, мы над этим тоже очень сильно работаем и решим этот вопрос, чтобы они тоже чувствовали себя равными. Если они граждане Украины, то должны быть гражданами Украины, а не собственниками нескольких гражданств или паспортов", – добавил Зеленский, не уточнив конкретно, на кого намекает.

В мае нардепом стал экс-мэр Доброполья Сергей Аксенов. СМИ сообщали, что у него двойное гражданство (Украины и России), однако СБУ заявила, что не имеет документального подтверждения этому.

В начале июля глава партии Голос Кира Рудик не ответила прямо в эфире канала Украина 24, есть ли у нее паспорт США.

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Марк Сировой

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