"Мы помним советскую оккупацию". Жители Литвы вступают в ополчение из-за угроз России

В приграничных районах Литвы местные жители вступают в ополчение на фоне угрозы возможной агрессии России. Об этом сообщается в репортаже канала CNN.

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На территории Сувалкского коридора, который находится между территорией Беларуси и российским Калининградом, местные жители присоединяются к литовскому добровольческому ополчению "Стрелки".

Отмечается, что Сувалкский коридор станет первой линией обороны, если российские войска ступят на территорию Литвы.

"Как можно доверять России? С нашей историей? Здесь моя семья. Я построил этот дом голыми руками", – сказал один из местных жителей, вступивших в литовское ополчение.

Командир 4 регионального командования стрелков Эгидиюс Папецкис заявил журналистам, что после полномасштабного вторжения России в Украину, количество желающих вступить в ополчение резко выросло.

"В настоящее время насчитывается около 12 000 добровольцев. И это число увеличивается каждый месяц в десять раз, сказал он. С первых дней войны в Украине количество новобранцев, желающих присоединиться, увеличилось с 10-12 до более чем 100 человек в месяц. Мы помним советскую оккупацию, и нам больше не нравится, когда нас оккупируют. Мы свободные люди", – сказал Папецкис.

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Дмитрий Гриниченко

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