"Мы уже в пути". Миссия МАГАТЭ прибудет на Запорожскую АЭС на этой неделе – Гросси
29.08.2022, 08:02
Фото: Twitter Рафаэля Гросси
Группа экспертов миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) направляется на Запорожскую АЭС. Об этом генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси написал в Twitter.
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"День настал, миссия МАГАТЭ по поддержке и помощи уже в пути на Запорожскую АЭС", — написал Гросси.
По его словам миссия МАГАТЭ прибудет на Запорожскую АЭС на этой неделе.
Гросси также отметил, что МАГАТЭ должно обеспечить безопасность крупнейшего в Украине и Европе ядерного объекта.
- 4 марта 2022 года оккупанты захватили Энергодар и ЗАЭС рядом с городом. Это самая большая по размерам АЭС в Европе и третья – в мире. 5 августа Россия устроила артиллерийские обстрелы территории у площадки ЗАЭС. В результате трех зафиксированных попаданий повреждена высоковольтная линия выдачи электрической мощности ЗАЭС – Запорожская ТЭС.
- 25 августа глава МАГАТЭ Гросси сообщил, что отправка миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС "практически неизбежна".
- 26 августа WSJ сообщила, что миссия МАГАТЭ будет на Запорожской АЭС уже в начале следующей недели.
- 27 августа NYT сообщил, что МАГАТЭ утвердило группу экспертов, в которую войдут гендиректор МАГАТЭ и еще 13 экспертов из преимущественно нейтральных стран. В ней нет экспертов из США и Британии.
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