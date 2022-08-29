"Мы уже в пути". Миссия МАГАТЭ прибудет на Запорожскую АЭС на этой неделе – Гросси

Группа экспертов миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) направляется на Запорожскую АЭС. Об этом генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси написал в Twitter.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"День настал, миссия МАГАТЭ по поддержке и помощи уже в пути на Запорожскую АЭС", — написал Гросси.

По его словам миссия МАГАТЭ прибудет на Запорожскую АЭС на этой неделе.

Гросси также отметил, что МАГАТЭ должно обеспечить безопасность крупнейшего в Украине и Европе ядерного объекта.

4 марта 2022 года оккупанты захватили Энергодар и ЗАЭС рядом с городом. Это самая большая по размерам АЭС в Европе и третья – в мире. 5 августа Россия устроила артиллерийские обстрелы территории у площадки ЗАЭС. В результате трех зафиксированных попаданий повреждена высоковольтная линия выдачи электрической мощности ЗАЭС – Запорожская ТЭС.

25 августа глава МАГАТЭ Гросси сообщил, что отправка миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС "практически неизбежна".

26 августа WSJ сообщила, что миссия МАГАТЭ будет на Запорожской АЭС уже в начале следующей недели.

27 августа NYT сообщил, что МАГАТЭ утвердило группу экспертов, в которую войдут гендиректор МАГАТЭ и еще 13 экспертов из преимущественно нейтральных стран. В ней нет экспертов из США и Британии.

Читайте также: Гутерриш: ООН поддерживает миссию МАГАТЭ из Киева на Запорожскую АЭС

Наталия Фреик

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.