Минобороны: Действующим военным не нужно обновлять свои учетные данные

Екатерина Черногоренко (Фото: Министерство обороны)

Действующим военным не нужно обновлять данные о себе, ведь они не стоят на военном учете. Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко, комментируя запуск мобильного приложения "Резерв+".

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"Военнослужащим не нужно обновлять данные о себе. Они не стоят на военном учете, поэтому не могут нарушать правила учета", — заявила она.

Замминистра отметила, что если военный все же загрузил мобильное приложение и увидел статус "в розыске", это означает, что Территориальный центр комплектования и социальной поддержки еще не успел оцифровать его данные.

"Вы или ближайшие члены семьи могут обратиться в ТЦК и предоставить необходимые документы — паспорт, налоговый номер, военный билет и справку о зачислении на военную службу", — подчеркнула она.

Также Черногоренко констатировала, что приложение "Резерв+" до сих пор недоступно в некоторых странах.

" Маркетам нужно несколько дней на обработку любых изменений. Команда решает этот вопрос. В ближайшие дни приложение будет доступным, как на Android, так и на iOS. И все успеют обновить данные до 16 июля", — подчеркнула она.

17 мая в Украине запустили электронный кабинет военнообязанного, который стал доступен через приложение "Резерв+". Он необходим для того, чтобы подлежащие мобилизации мужчины от 18 до 60 лет смогли обновить свои данные в соответствии с новыми нормами закона о мобилизации.

18 мая, в день, когда отдельные нормы закона о мобилизации вступили в силу, в "Резерв+" произошел сбой.

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