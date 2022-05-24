На Банковой раскритиковали тех в Давосе, кто за "перестать стрелять" – и торговать с РФ
На Банковой раскритиковали тех участников Всемирного экономического форума в Давосе, которые кулуарно обсуждают, что "пора бы перестать стрелять и вернуться к бизнесу с РФ". О таких разговорах сообщил в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
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"Говорят, в кулуарах ВЭФ хватает разговоров, не пора ли прекратить огонь, договориться с Кремлем и вернуться к бизнесу с РФ. Это новый вирус слепоты?", – написал он.
Чиновник ОП подчеркнул, что Украина "не торгует суверенитетом, чтобы кто-нибудь мог наполнить свой кошелек".
"Кратчайший путь к окончанию войны – оружие, деньги, эмбарго", – напомнил он союзникам.
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- Почему нейтральная Швейцария выступила против РФ за Украину: речь лидера страны в Давосе.
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